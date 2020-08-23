Мнение: Жуки против Америки, падение крупнейших экономик и рекордный госдолг Британии

23.08.2020, 19:40, Разное

1. Не одни только завезённые из России свиньи угрожают американцам. Есть и другие неприятные экологические угрозы, возникновение которых, как водится, стараются объяснить глобальным потеплением. Вот, например, скандинавские жуки-короеды пересекли Атлантику и потихоньку пожирают США и Канаду:

https://lenta.ru/news/2020/08/17/beetle/

Еловый короед (маленькая разновидность жука), в прошлом году разоривший шведские леса и принесший стране многомиллионные убытки, добрался до Северной Америки и захватил местные насаждения, пишет «Блумберг».

Причиной активности насекомых вновь, как и год назад, стала слишком теплая погода в северных регионах, где обильно растут хвойные. В обычных условиях их кора выделяет смолу, которая служит естественной защитой от паразитов. Однако при теплой погоде такая смола отсутствует.

До сих пор главной проблемой для североамериканских лесов была другая разновидность жуков — горный сосновый лубоед. От него с 2000 по 2015 годы пострадали 730 миллионов кубометров сосновых лесов, в основном в канадской провинции Британская Колумбия.

Из-за этого существенно истощились запасы пиломатериалов, а объемы производства за последние 10 лет снизились на 40 процентов. Около 55 процентов пригодных к продаже сосен в Британской Колумбии вымерли из-за нашествия лубоеда. Ситуацию усугубляет то, что Канада является основным поставщиком дерева на рынок США.

Как бы эта напасть не добралась до России.

Пока же мы можем сказать спасибо жукам – за последние пару месяцев цена фьючерсов на поставку пиломатериалов выросла на бирже более чем в два раза:

https://ru.investing.com/commodities/lumber

Если канадские леса таки будут доедены, мы получим отличную возможность поставлять сибирский лес не только в Китай, но и в США.

2. Наглядная иллюстрация падения экономик России, крупнейших западных стран и Сингапура из-за коронавирусного кризиса:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/padenie-ekonomiki-veduscih-stran-mira-vo-ii-kvartale-2020-5f3395f56b080f7a4d9e14bf

Эта диаграмма показывает изменение ВВП во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным вторым кварталом 2019 года. К примеру, экономика США во II квартале упала на рекордные 33%, по сравнению c II кварталом 2019. Так, в денежном выражении экономика США потеряла, по сравнению с первым кварталом, почти 2 трлн долларов, если пересчитать падение на весь год.

Как отмечают аналитики, даже Великая депрессия 30-х годов XX века не вызвала такого сильного падения экономики. Эксперты отмечают, что американская экономика будет восстанавливаться медленней, чем экономика Евросоюза.

Китай, откуда пришла эпидемия и который рано принял жёсткие меры против неё, умудрился немного подрасти (хотя по китайским меркам, рост на 3% – это почти что падение).

Россия проявила себя неплохо в этом кризисе – наша экономика оказалась сравнительно устойчива и самодостаточна. Чего не скажешь о США, Британии и Сингапуре. Пожалуй, судьба этих стран была бы весьма грустной, если бы падение такого масштаба длилось не один квартал, а несколько кварталов подряд.

3. Ситуация на Западе, впрочем, и без того достаточно печальная. Вот и Великобритания, вслед за США, вступила в клуб стран, чей государственный долг выше ВВП:

https://lenta.ru/news/2020/08/21/dolg/

Размер государственного долга Великобритании в июле впервые за всю историю превысил два триллиона фунтов стерлингов (более 2,6 триллиона долларов). Страна погрязла в рекордных долгах после значительного роста трат правительства на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. <…>

Госдолг также оказался больше размера ВВП страны. Дефицит бюджета в июле составил 26,7 миллиарда фунтов стерлингов (35 миллиардов долларов). Объем заимствований за первые четыре месяца 2020-2021 финансового года (в апреле) вырос до 150,5 миллиарда фунтов стерлингов (197,7 миллиарда долларов).

Экономика Великобритании сократилась на 20,4 процента во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами. По прогнозам банка Англии, ВВП упадет на 14 процентов в этом году, что станет худшим показателем с 1706 года.

На фоне таких последствий от первого удара, ожидаемая повторная волна эпидемии – даже более слабая – может оказаться крайне болезненной для британцев и американцев, в случае если вновь будут приняты жёсткие меры карантина. Дональду Трампу и Борису Джонсону в этой ситуации не позавидуешь. Впрочем… возможно, их спасёт российская вакцина от коронавируса?