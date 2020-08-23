Мнение: О том, что нужно знать каждому, кто с яйцами

23.08.2020, 19:36, Разное

Любому культурному читателю известно, что значит ab ovo. Кто не в курсе – Гугл в помощь. Но многие ли знают, как с этими ovo обращаться правильно?

Такое впечатление, что нет. Мифов, предубеждений и заблуждений по теме – вагон с телегой. И тут уже даже Гугл бессилен.

Поэтому – вот…

Небольшой текст про яйца – #безполитики. И про мифы, окружающие этот продукт эволюции.

Миф 1. Белок полезнее желтка.

На самом деле – нет. Хотя яичный белок на 90% состоит из воды, он содержит около 56% белка, содержащегося в яйце, включая альбумины, мукопротеины и глобулины. Он почти не содержит жиров, а содержание углеводов составляет менее 1%. Но и яичный желток не так-то прост. Это настоящий кладезь витаминов, макро и микроэлементов, необходимых для полноценного функционирования организма человека. Кроме того, аллергия на яичный белок встречаются намного чаще, чем на яичные желтки. Именно она, кстати, является причиной того, что в медкабинете, где делают прививки от вирусов, должны быть средства противошоковой терапии.

Миф 2. Употребление яиц повышает уровень холестерина.

Это неверное утверждение, потому что яичный желток содержит лецитин, который является натуральным эмульгатором. Он растворяет холестериновые и жировые частицы и препятствует их отложению на стенках кровеносных сосудов. Это приводит к снижению уровня холестерина в крови. Кроме того, в результате усваивания лецитина высвобождается холин. А он, в свою очередь, участвует в синтезе ацетилхолина — важного нейротрансмиттера, который улучшает память и умственную работоспособность.

Миф 3. Беременным необходимо есть больше яиц

Это популярное заблуждение. В течение беременности пищеварение и детоксикационная функция печени ослаблены. В результате чрезмерное употребление яичного белка может вызвать образование большого количества аммиака, гидроксила, фенола и других химических веществ в кишечном тракте, что негативно скажется на #здоровье. В норме будущим мамам следует съедать не более трёх яиц в день.

Миф 4. Сырые яйца полезнее

На самом деле употребление сырых яиц повышает риск бактериальных инфекций, в первую очередь сальмонеллеза, но не насыщает организм. В составе сырых яиц содержится белок авидин, который препятствует всасыванию биотина в кишечнике, а это может привести к отсутствию аппетита, слабости, боли в мышцах и т.п. Кроме того, сырые яйца содержат антитрипсин, который негативно сказывается на пищеварительной функции организма.

Миф 5. Яйца надо варить вкрутую, не менее 10 минут

Алгоритм правильного приготовления варёных яиц совсем другой. Для начала их следует поместить в кастрюлю с холодной водой и довести до кипения. После кипячения в течение трёх минут, кастрюлю надо снять с огня, оставив яйца в воде на пять минут. Так яичный белок будет нежным, а желток достигнет нужной степени твёрдости, в которой он легче всего усваивается. Варить яйца более 10 минут не рекомендуется, так как это приведёт к разрушению большого числа витаминов. И, наконец, яичница-глазунья даёт человеку меньше полезных веществ, чем варёное яйцо, и хуже усваивается организмом.

Ну как, получилось отвлечься от политических баталий и финансовых проблем? А хотя бы улыбнуться?