 

Появилась информация об эвакуации Лукашенко: Нашли самую страшную точку

23.08.2020, 19:23, Разное

Сторонники оппозиции начали стягиваться к площади Независимости в 14:00. После митинга участники направились в сторону парка “Победа”, где находится стела “Минск – город-герой”. Сейчас люди идут к площади Государственного флага, на пути к которой расположена резиденция Александра Лукашенко.

Граждане несут в руках бело-красно-белые флаги и выкрикивают лозунги. Они требуют, чтобы власти немедленно освободили политзаключенных и привлекли к ответственности людей, причастных к пыткам и убийствам. Также они настаивают на том, чтобы в ближайшее время в стране были проведены новые выборы президента – честные и прозрачные.

Возле резиденции Лукашенко собрались десятки сотрудников силовых ведомств.
Как сообщает телеграм-канал Nexta Live, президента готовят к немедленной эвакуации на вертолете. “Протестующие только что нашли самую страшную точку для диктатора”, – заявил источник. Куда направится лидер, пока не известно.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Напомним, массовые протесты вспыхнули в Белоруссии после оглашения итогов президентской гонки. Согласно данным Центризбиркома, за действующего лидера отдали голос более 80% граждан. Многие жители страны обвинили власти в фальсификации результатов голосования.



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