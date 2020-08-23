 

Лукашенко сняли во время эвакуации: президент в бронежилете и с оружием

23.08.2020, 19:23, Разное

Материал дополняется.



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