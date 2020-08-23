Мнение: Разговор с красным кхмером о советском паспорте

23.08.2020, 19:20, Разное

Вчера только звонил корреспондент с Ленты.ру, спрашивал, что я думаю по поводу нынешней “ностальгии по совку”, которой все больше почему-то охвачены молодые люди, совка в своей жизни вообще не нюхавшие. А вечером – ба, легок на помине: в блоге появился как раз такой пионер, сразу же принявшийся строго меня отчитывать за “непонимание политики партии” и “клевету на советский строй”. Как, дескать, я посмел говорить про сталинские колхозы и беспаспортных крестьян, когда в СССР царила неслыханная свобода передвижения?! В итоге случился у нас довольно занятный диалог:

Я. Ничего, что в советских Уголовных Кодексах была даже специальная статья (!) 192а за “нарушение паспортного режима”? Сейчас как “красных юношей” учат – что статья была шуточная? Там вообще-то за повторное нарушение – до 2 лет в гулаговских санаториях. Это пустяки, на ваш взгляд?

Красный кхмер (КК). То, что режим был строгий это правда, но причем тут крестьяне? Они что все нарушители? По закону им обязаны были предоставлять паспорта при уходе или приходе в город.

Я. По какому-такому “закону”? Вы большевиков совсем уж дураками считаете? Смотрите сами: крестьяне не имеют права иметь паспорта на руках, они (у кого есть!) хранятся у председателя в сейфе. Но при этом, говорите вы, есть закон, согласно которому председатель ОБЯЗАН отдавать их по первому требованию?! Почему бы тогда просто не отдать их на руки самим крестьянам?

А их ведь не отдавали вплоть до 1974 (!!) года.

КК. Я много читал и нигде не видел доказательств этим утверждениям. Ну, с какой это кстати председатель имел право удерживать паспорта у себя? Это нарушение закона и оно осуждалось властью.

Вот этот документ:

“Постановление СНК СССР от 16 марта 1930 г. об устранении препятствий к свободному отходу крестьян на отхожие промысла и сезонные работы

Об устранении препятствий к свободному отходу крестьян на отхожие промысла и сезонные работы.

В некоторых местностях Союза ССР местные органы власти, а также колхозные организации препятствуют свободному отходу крестьян, в особенности колхозников, на отхожие промысла и сезонные работы. Такие самочинные действия, срывая выполнение важнейших хозяйственных планов (строительство, лесозаготовки и друг.), причиняют большой вред народному хозяйству Союза ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Решительно воспретить местным органам власти и колхозным организациям каким бы то ни было образом препятствовать отходу крестьян, в том числе и колхозников, на отхожие промысла и сезонные работы (строительные работы, лесозаготовки, рыбные промысла и т. п.).

2.Окружные и районные исполнительные комитеты, под личной ответственностью их председателей, обязаны немедленно установить строгое наблюдение за проведением в жизнь настоящего постановления, привлекая его нарушителей к уголовной ответственности.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.”

Было дело, что людей удерживали в колхозах, но это была противозаконная инициатива местных председателей и органов власти нарушавших права граждан, но никак не воля правительства СССР. Все было совсем наоборот.

Я. Вы читаете невнимательно. Написано же черным по белому: “на отхожие промысла и сезонные работы”. Это в точности как в крепостном праве: помещик тоже, бывало, отпускал своих крестьян на “отхожий промысел” в города или в артели – но С УСЛОВИЕМ, что он вернется и принесет ему ОБРОК. То есть от того, что крестьянин “отошел”, он не переставал быть собственностью данного помещика! Как и крестьяне в СССР были по факту собственностью колхоза, совхоза или МТС.

Читаем в Вики: “Отхожий промысел (также отходничество[1]) — временная, чаще всего сезонная работа крестьян в Российской империи вне места постоянного жительства, когда нужно «отходить», уходить из села или деревни. Людей, уходивших на заработки, называли «отходниками». Отхожие промыслы составляли в Российской империи один из значительных источников дохода крестьянского населения”.

И где, укажите мне, в этом постановлении написано, что колхоз обязан отдавать паспорта? Как раз НАОБОРОТ: из самого смысла этого Постановления следует, что паспорта отдавать НЕ НУЖНО. Соввласть в нем призывает своих сатрапов на местах крестьян отпускать, но ВРЕМЕННО, с тем, чтобы они возвращались обратно (и отходничество, и сезонные работы предполагают возврат). Поэтому крестьянам выдавались “бумаги от сельсовета”, в которых указывалось, куда их отправили, зачем и когда их ждут назад – эти бумаги они и показывали ментам (СССР был дико полицейским государством).



КК. Я читал внимательно и все эти либеральные фокусы знаю. Люди уезжали в города на работу под такими формулировками “на отхожие промысла и сезонные работы” и могли остаться там (законы не запрещали это). Именно так миллионы крестьян и переехали в города.

Вы логику то включите, зачем в период индустриализации препятствовать урбанизации? Это глупость какая то. Паспорта точно вводили не для этого.

Как раз НАОБОРОТ: из самого смысла этого Постановления следует, что паспорта отдавать НЕ НУЖНО

В данном постановлении об паспортах вообще ни слова. Тут просто о том, что люди должны иметь право свободно уйти. Где вы увидели “глубинный смысл” неясно.

И где, укажите мне, в этом постановлении написано, что колхоз обязан отдавать паспорта?

Без учета постановления вообще они были обязаны, потому что это нарушение закона, прав людей, имеющих право на свободу передвижения. Да и крестьянин не было обязан отдавать председателю свой паспорт (или покажите приказ обязывающий это делать), полученный от органов милиции.

Я. Если ты уезжаешь на “отхожий промысел” с бумагой от сельсовета, то “остаться там” ты не сможешь – без паспорта тебя даже на работу нигде не смогут оформить. И нигде в постановлении ни слова про “свободно уйти”: там речь исключительно (я повторяюсь) об “отхожем промысле и сезонных работах”. Если вы не понимаете бюрократического языка – как вы вообще можете понимать что-то в СССР, бюрократией созданный и ею управлявшийся?? 🙂

Резон у соввласти был простейший: жизнь в колхозах, за малыми исключениями, была настолько скудна и трудна, настолько бесперспективна, что соввласти ничего не оставалось, кроме как удерживать в них крестьян силой, чтобы они оттуда ВСЕ не разбежались. Крестьян до такой степени не считали людьми, что им до 50х-60х даже ДЕНЕГ не платили – ставили “палочки” (трудодни).

Поэтому уходить им разрешали, но только не “свободно” – а туда, куда надо было соввласти. И крестьяне, ради возможности вырваться из колхоза, соглашались вербоваться “на стройки коммунизма” куда угодно, хоть черту в зубы: в тайгу, в Норильск, в чистое поле “строить Магнитку”. “Сидят в грязи рабочие, сидят, лучину жгут” – это ведь Маяковский с натуры писал. Так что вариантов у колхозника при Советах было три: или паши в колхозе “за палочки”, или двигай на “отхожий промысел” коровники строить, или вербуйся в Сибирь на “стройки коммунизма”. Свобода передвижения? Какая свобода передвижения?

КК. Если ты уезжаешь на “отхожий промысел” с бумагой от сельсовета, то “остаться там” ты не сможешь – без паспорта тебя даже на работу нигде не смогут оформить

Какие проблемы, получите паспорт. Или были какие то приказы, которые запрещали это делать, если человек решил сменить свой статус с “сезонного” рабочего на ПМЖ?

Был и другой вариант. Если крестьянин намерен изначально уйти на ПМЖ, для этого надо обратится в органы власти.

“Совет Народных Комиссаров СССР

Постановление

от 28 апреля 1933 года № 861

О выдаче гражданам Союза ССР паспортов на территории Союза ССР[1]

На основании статьи 3 Постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 27 декабря 1932 г. об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов (С. З. СССР, 1932, № 84, ст. 516) Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

………………………….

3.В тех случаях, когда лица, проживающие в сельских местностях, выбывают на длительное или постоянное жительство в местности, где введена паспортная система, они получают паспорта в районных или городских управлениях рабоче-крестьянской милиции по месту своего прежнего жительства сроком на 1 год.

По истечении годичного срока лица, приехавшие на постоянное жительство, получают по новому месту жительства паспорта на общих основаниях.

<…>

Председатель СНК Союза ССР

В.МОЛОТОВ (СКРЯБИН)

Управляющий делами СНК Союза ССР

И.МИРОШНИКОВ”

О председателях колхозов НИ СЛОВА, милиция дает паспорт и гражданин, который хочет уйти, уходит. Вот и все. Не было никаких приказов, которые ограничивали бы им выдачу паспортов. Вообще, ни одного.

Резон у соввласти был простейший: жизнь в колхозах, за малыми исключениями, была настолько скудна и трудна, настолько бесперспективна, что соввласти ничего не оставалось, кроме как удерживать в них крестьян силой, чтобы они оттуда ВСЕ не разбежались. Крестьян до такой степени не считали людьми, что им до 50х-60х даже ДЕНЕГ не платили – ставили “палочки” (трудодни).

Я вам открою секрет, у крестьян всегда была такая тяжелая жизнь, они в своей жизни ничего хорошего не видели. При царизме они были рабами и даже отмена в 1861 г. мало что изменило в их жизни. Они считались людьми презренного 4 сословия (сорта), с соответствующим отношением. Так что не разбежались бы, они привыкли к такому.

Задача же правительства СССР была заменить труд значительной части крестьян механизацией и покончить с недоеданием. Это было сделано, после индустриализации производство сх производство аграрной продукции выросло.

Трудодни это вообще это форма учета зарплаты, о чем сказано в уставе колхоза:

“Оплата труда членов артели производится в следующем порядке: в течение хозяйственного года на продовольственные и другие потребности членов артели выдается авансом (натурой, или деньгами) не более 50 проц. суммы, причитающейся за работу. В конце хозяйственного года производится окончательный расчет по оплате труда.”

Все остальное это досужие домыслы, которые выдумывают сугубо городские пользователи интернетов, которые в подавляющем числе в колхозах до 1976 г. никогда не бывали и не понимаю о чем пишут.

Тут к беседе присоединяется еще один юзер по имени Евгений:

Евгений. Друг мой, век живи – век учись, и не спорь со старшими по званию.

Совет Министров СССР

Постановление

от 28 августа 1974 г. № 677

Москва, Кремль

Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР

“Гражданам, проживающим в сельской местности, которым ранее паспорта не выдавались, при выезде в другую местность на продолжительный срок выдаются паспорта, а при выезде на срок до полутора месяцев, а также в санатории, дома отдыха, на совещания, в командировки или при временном привлечении их на посевные, уборочные и другие работы выдаются исполнительными комитетами сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся справки, удостоверяющие их личность и цель выезда. Форма справки устанавливается Министерством внутренних дел СССР. “

Все остальное это досужие домыслы, которые выдумывают сугубо городские пользователи интернетов, которые в подавляющем числе в колхозах до 1976 г. никогда не бывали и не понимаю о чем пишут.

КК. Еще один городской, сующий документ, в котором нет ни слова о ограничениях в выдачи паспортов. Большинство колхозников жили без паспортов, это правда. Потому что они никуда не уезжали. Уехали бы, им выдали бы паспорта, как положено по закону.

Евгений. Я не спорю с особо одаренными, но повторю выписку из постановления Совмина СССР 1974г. (хотя бы знаете что это такое?) специально для Вас.

enjoy

“при выезде на срок до полутора месяцев… выдаются исполнительными комитетами сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся справки, удостоверяющие их личность и цель выезда”

и это для:

“Гражданам, проживающим в сельской местности, которым ранее паспорта не выдавались”

understand?

Паспорта не выдавались.

Гражданам.

До 1974 года.

По закону…”

https://sapojnik.livejournal.com/3278637.html?thread=355086893#t355086893

В общем, интересная дискуссия, причем, что характерно, юный кхмер остался, естественно, при своих. “Эту песню запевает молодежь, эту песню не задушишь, не убьешь”. Аминь.