Мнение: «Рука Москвы» в Беларуси…

23.08.2020, 19:15, Разное

Как не запугивали народ Беларуси, а сегодня сотни тысяч людей по всей стране снова вышли на протесты против Лукашенко…

А вот митинги в поддержку Лукашенко выглядят откровенно карикатурно.

Особенно умиляют толстовки и футболки с хэштегом «ябатька». Это явно «рука Москвы». И вот почему.

Мой коллега, собкор «Новой» в Минск Ирина Халип обясняет:

«…на лукашенковских митингах, которые организуют по принципу «кто не пойдет, того с работы уволим», появился мерч, над которым второй день хохочет вся страна. Толстовки и футболки с красно-зеленым флагом и хэштегом #ябатька. Да, трудно перестать смеяться. Но если хоть на секунду всерьез подумать, что это за фигня такая, становится понятно: это самый что ни на есть российский продукт.

Белорусы никогда в жизни не называли Лукашенко «батькой». Много лет он был в Беларуси просто Лукой, а в последние несколько месяцев — Сашей три процента.

Батькой его почему-то называли только в России. Белорусская писательница Татьяна Замировская объяснила феномен так: «Это какая-то трансметонимия, когда публичному человеку приписывается метафорический статус в сознании группы людей, к которой сам говорящий не принадлежит. Наверное, для этого есть специальный термин: когда ты называешь чужого и далекого человека словом, которым, как тебе кажется, его называют домашние, только вот домашние его так не называют. Но если у тебя к этим домашним снисходительно-колонизирующее отношение, то почему бы и нет».

И появление «ябатьки» в качестве хэштега — это провал. Даже дитя поймет, что это дяди и тети из России придумали.

Отсюда

И это правда, в Беларуси даже в гулхих деревнях Лукашенко не называют Батькой. За три года работы собкором Вестей в Беларуси, объездил всю республику, но ни разу не слышал, чтобы кто-то назвал Лукашенко «Батькой»…

Фотографии отсюда и отсюда