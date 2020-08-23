Поветкин обратился к поклонникам после победы над Уайтом

23.08.2020, 19:08, Новости дня

Российский боксер Александр Поветкин, завоевавший звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе обратился к поклонникам после поединка с бразильцем Диллианом Уайтом.

«Хочется поблагодарить всех болельщиков за то, что поддерживали, за то, что верили в меня. РФ – чемпион», – поделился он в своем Instagram.

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Публикация от Александр Поветкин (@povetkinalexandr) 23 Авг 2020 в 12:55 PDT

Боксер крупным планом продемонстрировал выигранный пояс WBC Diamond.

Тем временем три российских биатлониста Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова покинули сборную России, с нового сезона будут представлять Румынию, передает «Вечерняя Москва».

По мнению четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону и бывшего президента Союза биатлонистов РФ Александра Тихонова, уход спортсменов связан с отсутствием условий для полноценной подготовки к соревнованиям.

«Двадцать лет допинговых скандалов, судебных разбирательств и долги, которые сейчас составляют около одного миллиона евро – все это то, что сегодня окружает российский биатлон», – отметил он.

А вице-президент, исполнительный директор федерации биатлона Санкт-Петербурга, мастер спорта, заслуженный работник физической культуры РФ Николай Кучев, в свою очередь, заметил, что сборную страны покидают лишь те спортсмены, которые не показывали хороших результатов.

«Эти спортсмены никогда и не показывали высоких достижений в биатлоне. Тот же Оськин не мог попасть в сборную города в свое время, а теперь меняет подданство, – добавил Кучев.

По его мнению, мотивом самих россиян стало желание продлить свой спортивный век в биатлоне, поэтому в их решении сменить страну «нет какой-то политической подоплеки».

Ранее сообщалось, что Поветкин в пятом раунде одержал победу нокаутом над Уайтом в 12-раундовом поединке в британском Брентвуде.

Напомним, в сентябре минувшего года Поветкин одержал в Лондоне победу над британцем Хьюи Фьюри – двоюродным братом Тайсона Фьюри.