В горах Грузии погибли 12 пассажиров микроавтобуса
23.08.2020, 19:08, Новости дня
Двенадцать пассажиров микроавтобуса погибли в результате падения транспортного средства в пропасть в горах Грузии, в районе села Шатили, с высоты 80 метров, информирует МВД Грузии в воскресень , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Три человека находятся в тяжелом состоянии, их перевозят в больницы.
На месте работают спасатели, криминалисты и врачи.
В данной местности сложный рельеф.
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