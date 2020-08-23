В горах Грузии погибли 12 пассажиров микроавтобуса

23.08.2020, 19:08, Новости дня

Двенадцать пассажиров микроавтобуса погибли в результате падения транспортного средства в пропасть в горах Грузии, в районе села Шатили, с высоты 80 метров, информирует МВД Грузии в воскресень , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Три человека находятся в тяжелом состоянии, их перевозят в больницы.

На месте работают спасатели, криминалисты и врачи.

В данной местности сложный рельеф.