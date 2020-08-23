Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

23.08.2020, 19:08, Новости дня

Колонна сторонников белорусской оппозиции в Минске подошла к резиденции президента Александра Лукашенко, территорию рядом с ней охраняют силовики.

Вход «ко дворцу» охраняет ОМОН, стоит спецтехника, передает РИА «Новости».

Кроме того в Telegram-канале Kotsnews появилось видео, на котором виден вертолет действующего главы Белоруссии.

«Вертолет видел, как садится в резиденцию, как взлетал – не видел», – подписано видео.

Ранее сообщалось, что собравшиеся на площади Независимости в Минске объявили минуту молчания в память о погибших во время протестов, последовавших за объявлением экзитполов по итогам президентских выборов 9 августа.

Кроме того, белорусское Минобороны еще до начала масштабного «Марша новой Беларуси» объявило, что берет «под охрану и защиту» памятники, возле которых проходят акции под бело-красно-белыми флагами. Протестующих «категорически предупредили», что в случае нарушения порядка они будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией».

Также в воскресенье в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

По всей Белоруссии после президентских выборов начались массовые протестные акции, которые жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».