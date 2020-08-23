Ученые рассказали о зависимости продолжительности жизни от количества выпавших зубов

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23.08.2020, 18:53, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили зависимость продолжительности жизни человека от количества выпавших у него зубов. По словам исследователей, потеря пяти и более зубов приводит к сокращению жизненного срока.
В процесса исследования ученые, представляющие профильную организацию Oral Health Foundation, выяснили, что люди, которые смогли сохранить почти все свои зубы к 70 годам, чаще других достигают жизненного рубежа в 100 лет. В свою очередь, жители планеты, потерявшие пять и более зубов к 65 годам, часто подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы, диабету и остеопорозу. Соответственно, и срок жизни таких людей составляет меньший показатель.

Причиной такой взаимосвязи специалисты считают тот факт, что респонденты, не уделяющие гигиене рта достаточного внимания и, как следствие, теряющие зубы, проявляют безразличное отношение к своему здоровью и в остальных его аспектах. Кроме того, повышенное выпадение зубов может быть следствием и низкого уровня жизни человека. Об этом пишет Healthinfo.gov.



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