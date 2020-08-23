Самосвал и автобус столкнулись в Москве

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23.08.2020, 18:48, Новости дня

Примерно десять человек пострадали при столкновении автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве, сообщили в правоохранительных органах.

«На 20-м км Калужского шоссе произошло столкновение автобуса и самосвала. По предварительной информации, пострадали 10 человек», – передает источник ТАСС.

Уточняется, что всего в автобусе находились 20 человек.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и 12 бригад скорой помощи.

Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем грузового автомобиля.

«Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем грузового автомобиля, который врезался впереди идущий автобус», – сказал источник.

Напомним, в июле микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, столкнулся с КамАЗом на открывшемся 20 июля участке трассы «Таврида». Между тем данные МЧС и МВД расходятся: по одной информации в момент ДТП грузовик стоял на обочине, по второй – двигался по трассе.

В микроавтобусе было 15 человек, из них девять погибли, в том числе водитель микроавтобуса.

По предварительной версии, водитель Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем. По факту ДТП возбуждены два дела.



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