Боррель: “Евросоюз не собирается превращать Беларусь во вторую Украину”

23.08.2020, 18:42, Новости дня

В Европейском союзе (ЕС) заинтересованы в том, чтобы белорусы жили в режиме политических свобод и имели хорошие отношения со всеми соседями. При этом, ЕС не намерен превращать Беларусь во вторую Украину, заявил Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais.

Боррель заявил, что страны ЕС должны продвигать политические реформы в Беларуси, но не выступать как искажающий фактор для России. По его словам, напряженность между Европой и Россией вылилась в войну, насилие и распад территории Украины, который продолжается до сих пор.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что белорусы сегодня не выбирают между Россией и Европой, а стремятся получить свободу и демократию.

По словам Борреля, протесты в Беларуси несравнимы с Украиной, потому что белорусы сейчас просто требуют гражданских прав и свобод.

В интервью испанской газете Боррель рассказал, что у ЕС имеются “финансовые ресурсы в размере 50 миллионов евро на помощь белорусскому обществу”.

Боррель также заявил, что ЕС не признает Александра Лукашенко законным президентом и сравнил его с непризнанным странами Европы лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. По мнению высокого представителя ЕС, они “находятся в абсолютно одинаковой ситуации”.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.