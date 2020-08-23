 

В Тернопольской области роженица выбросила ребенка в туалет и ушла спать – полиция

23.08.2020, 18:42, Новости дня

Жительница одного из сел Кременецкого района Тернопольской области родила мальчика и выбросила его в дворовой туалет. Об этом 22 августа проинформировала в Facebook полиция области.

“Мертвого новорожденного ребенка нашли правоохранители в дворовом туалете. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий стало известно, что жительница Кременещины родила, вероятно, в ночь с 18-го на 19 августа. Мужу ничего не рассказала, выбросила ребенка в дворовой туалет и легла дальше спать. 21 августа она вышла на работу, где ей стало плохо”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что женщину 1986 года рождения в больницу с послеродовыми травмами и сильным кровотечением привез муж.

“Пострадавшую прооперировали. Врачи сообщили, что женщина на днях рожала. Последняя в родах не сознавалась и об отсутствии ребенка медики сообщили на линию “102”. Родственники утверждают, что о беременности не догадывались, потому что женщина – полного телосложения и она до последнего работала в поле”, – отметили в полиции.

По их данным, семья женщины – обеспечена. Они с мужем воспитывают детей 13 и 15 лет.

Уголовное производство полиция открыла по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Экспертиза должна установить, родился ли ребенок живым.

На Тернопільщині мертву новонароджену дитину знайшли правоохоронці в дворовому туалетіЗ післяродовими травмами та…

Posted by Поліція Тернопільської області on Laupäev, 22. august 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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