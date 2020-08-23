 

В Минске силовики перекрыли протестующим подходы к резиденции Лукашенко

23.08.2020, 18:42, Новости дня

23 августа в Минске, где протестующие против действий властей граждане проводят массовое шествие, силовики со щитами перекрыли площадь Победителей в районе резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает “Медуза”.

Силовиков усилили спецтехникой, в том числе предположительно водометами.

“Радыё Свабода” отмечает, что на проспект пришло много участников акции протеста, они “заняли весь проспект”. Между протестующими и сотрудниками ОМОН, которых около 1000, – метров 100.

Люди подходят к силовикам и кричат: “Трибунал” и “Опусти щиты, ты давал присягу”.

В городах Беларуси сегодня проходят шествия выступающих против фальсификации выборов президента, правления Александра Лукашенко и действий силовиков. В Минске на улицы вышли более 100 тыс. протестующих. В столицу Беларуси стянули военную технику.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Беларусь: четвертая ночь протестов

23.07 / Луцкий террорист пообещал продолжение перформанса «антисистема»

04.08 / В Audi извинились за скандальную рекламу с маленькой девочкой

21.07 / Lamborghini выпустила самый эксклюзивный Aventador SVJ

25.06 / Шкарлет стал и. о. министра образования Украины

11.08 / Возбудитель чумы обнаружен в Туве

14.08 / Власти США обвинили Йельский университет в дискриминации белых и азиатов

17.08 / Неизвестные сожгли автомобиль журналистов “Схем”

24.06 / Историческая и новейшая военная техника прошли по Красной площади

12.07 / Врач предупредила об опасности употребления кофе в жару

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска