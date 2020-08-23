Войска международной коалиции покинули базу Таджи в Ираке

23.08.2020, 18:24, Новости дня

Войска международной коалиции во главе с США в воскресенье покинули военную базу Таджи в Ираке, передав ее иракским службам безопасности.

Об этом агентству Reuters сообщили очевидцы и представители коалиции.

За последние месяцы база, расположенная в 20 километрах от Багдада, становилась объектом частых ракетных атак поддерживаемых Ираном ополченцев, которые были направлены против коалиции во главе с США.

«Переброска личного состава коалиции является частью долгосрочного плана, согласованного с правительством Ирака», – говорится в заявлении коалиции.

В заявлении отмечается, что в Кэмп-Таджи ранее размещалось до 2 тысяч военнослужащих коалиции, большинство из которых покинули базу этим летом.

Оставшиеся войска коалиции отбудут в ближайшие дни, после того как завершат передачу техники иракским спецслужбам, говорится в заявлении.

Вывод произошел через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп повторил обещание вывести из Ирака оставшиеся американские войска. В стране находилось около 5 тысяч американских военнослужащих и 2500 военнослужащих союзников по коалиции.

Ранее в этому году иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны. Уход американских и других войск происходит в рамках постепенного сокращения контингента.

Голосование в парламенте состоялось через несколько дней после того, как в результате американского воздушного удара в аэропорту Багдада были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и лидер одного из вооруженных формирований в Ираке Абу Махди аль-Мухандис.