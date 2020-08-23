 

Протесты в Беларуси: армия выступила с предупреждением в адрес демонстрантов

23.08.2020, 18:24, Новости дня

Десятки тысяч демонстрантов вышли в воскресенье на улицы Минска. Тем временем в политический кризис в Беларуси вмешалась армия, предупредив, что она, а не милиция, будет реагировать на любые оппозиционные волнения у национальных мемориалов города.

Демонстрации в столице и других городах Беларуси проходят после президентских выборов 9 августа. По официальным данным, на них победил Александр Лукашенко, но демонстранты считают, что итоги голосования были сфальсифицированы.

На улицах Минска доминировали красно-белые цвета: демонстранты несли флаги, символизирующие оппозицию Лукашенко, требуя его отставки и проведения новых выборов. Они прошли к памятнику, оцепленному сотрудниками спецслужб в форме, сообщил очевидец Reuters.

Министерство обороны Беларуси заявило, что теперь оно взяло ответственность за защиту таких мемориалов, и что любые беспорядки рядом с ними вызовут реакцию со стороны армии.

Министерство обороны заявило, что памятники, особенно жертвам Второй мировой войны, являются священными местами, осквернение которых недопустимо.

«Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах – вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией», – говорится в заявлении.

МВД Беларуси предупредило, что любые несанкционированные акции протеста являются незаконными. Ведомство отметило, что во время менее масштабных акций протеста в 55 городах страны, прошедших накануне, было арестовано 22 человека.



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