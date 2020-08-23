 

Египтяне сожгут 500 тысяч тонн аммиачной селитры в ядерном реакторе

23.08.2020, 18:22, Разное

В связи с повышенной взрывоопасностью нитрата аммония власти Египта приняли решение о срочной утилизации материала путём сожжения в ядерном реакторе Магрибской атомной электростанции.

– Взрыв, произошедший в Бейруте, напомнил всем нам об опасности длительного и бесконтрольного хранения горючих веществ в местах большого скопления людей, а поскольку хранить аммиачную селитру нам больше негде, её нужно поскорее сжечь и устранить потенциальный очаг возникновения опасности, — сказал министр чрезвычайных ситуации Египта Насер Аль-Дауи.

Эксперты национальной академии наук сошлись во мнении, что наиболее удачным решением в сложившейся ситуации является сожжение 500 тысяч тон вещества в ядерном реакторе АЭС. Учёные заверяют, что температура внутри ёмкости значительно выше, чем в случае возгорания нитрата аммония на открытом воздухе. При таком сценарии результат будет неощутим для населения и инфраструктуры.

В будущем по рекомендациям министерства сельского хозяйства страны в Египте планируют полностью отказаться от импорта аммиачной селитры и использования органических удобрений.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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