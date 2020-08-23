 

Ученые: Люди не способны отличить болезненные кашель и чихание от аллергических

23.08.2020, 17:53, Разное

Американские исследователи провели исследование с целью выявить, насколько люди способны отличить кашель и чихание, вызванные болезнью, от аллергических. Выяснилось, что жителям планеты несвойственно понимание на слух причин указанных симптоматических проявлений.
Отправной точкой исследования стал тот факт, что пандемия коронавируса вызвала весьма настороженную реакцию людей на появление кашля или чихания у находящихся поблизости. Способность их определять источник таких симптомов и стала целью научной работы, в которой приняли участие около шести сотен добровольцев. В рамках эксперимента участникам было предложено прослушать аудиозаписи десятка разных звуков чихания и кашля, природу происхождения которых, болезнь или аллергия, им предстояло определить. В итоге, в среднем, лишь четыре звука из десяти идентифицировались верно, причем, как правило, такое “угадывание” имело случайный характер.

Стоит отметить, что при определении причины чихания или кашля исследуемые руководствовались вовсе не пониманием физиологических нюансов – критерием идентификации служила “степень отвратительности” звука. Об этом пишет Scientific American.



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