Митингующие на площади Независимости в Минске объявили минуту молчания

23.08.2020, 17:48, Новости дня

Собравшиеся на площади Независимости в Минске объявили минуту молчани в память о погибших во время протестов, последовавших за объявлением экзитполов по итогам президентских выборов 9 августа.

После минуты молчания митингующие продолжили скандировать антиправительственные лозунги. Силовики не препятствуют собравшимся, но предупреждают их в громкоговорители о необходимости разойтись и ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, передает ТАСС.

По данным оппозиции, в беспорядках от различных травм погибли четыре человека. Правоохранительные органы информацию не подтверждают, проводится проверка.

Отмечается, что демонстранты пытаются перекричать советские хиты, которые звучат из динамиков на площади, скандируя «Позор!», передает «Царьград».

Позднее десятки тысяч протестующих начали движение к гостинице «Планета», расположенной рядом со стелой «Минск – город-герой».

Уточняется, что гостиница находится примерно в двух километрах от площади, где более двух часов проходил оппозиционный митинг. У гостиницы запланирован очередной «всеобщий митинг».

Ранее белорусское Минобороны еще до начала масштабного «Марша новой Беларуси» объявило, что берет «под охрану и защиту» памятники, возле которых проходят акции под бело-красно-белыми флагами. Протестующих «категорически предупредили», что в случае нарушения порядка они будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией».

Кроме того, в воскресенье в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

По всей Белоруссии после президентских выборов начались массовые протестные акции, которые жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».