Сколько Шепелев тратит на обучение сына Фриске

23.08.2020, 17:23, Разное

Элитное учебное заведение шоумен выбрал для наследника еще в

прошлом году, когда тот пошел в первый класс. Телеведущий со всей тщательностью

подошел к вопросу: он обошел несколько школ, познакомился с учителями и

системой, по которой ведутся занятия.

Выбор Дмитрий Шепелев остановил на варианте с углубленным

изучением английского. Некоторые педагоги в этой школе являются носителями

языка. Год обучения в заведении обходится шоумену в полтора миллиона

рублей.

Из-за пандемии коронавируса несколько месяцев Платон

занимался дистанционно. Делать уроки мальчику помогала ровесница Лада – дочь гражданской

супруги Дмитрия, Екатерины.

Дмитрий Шепелев и дизайнер Екатерина Тулупова впервые встретились,

когда привели детей в один детский сад. Спустя время молодые люди нашли друг

друга на сайте знакомств. Пообщавшись, телеведущий и дизайнер сблизились.

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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 21 Май 2020 в 2:06 PDT

Напомним, сына Дмитрию Шепелеву подарила певица Жанна

Фриске. Артистка и телеведущий состояли в незарегистрированных отношениях. В

июне 2015 года вокалистка умерла после продолжительной борьбы с раком мозга.

Родственники артистки не ладят с Дмитрием Шепелевым. Родители и сестра Фриске

не могут встретиться с Платоном.