Сколько Шепелев тратит на обучение сына Фриске
23.08.2020, 17:23, Разное
Элитное учебное заведение шоумен выбрал для наследника еще в
прошлом году, когда тот пошел в первый класс. Телеведущий со всей тщательностью
подошел к вопросу: он обошел несколько школ, познакомился с учителями и
системой, по которой ведутся занятия.
Выбор Дмитрий Шепелев остановил на варианте с углубленным
изучением английского. Некоторые педагоги в этой школе являются носителями
языка. Год обучения в заведении обходится шоумену в полтора миллиона
рублей.
Из-за пандемии коронавируса несколько месяцев Платон
занимался дистанционно. Делать уроки мальчику помогала ровесница Лада – дочь гражданской
супруги Дмитрия, Екатерины.
Дмитрий Шепелев и дизайнер Екатерина Тулупова впервые встретились,
когда привели детей в один детский сад. Спустя время молодые люди нашли друг
друга на сайте знакомств. Пообщавшись, телеведущий и дизайнер сблизились.
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Напомним, сына Дмитрию Шепелеву подарила певица Жанна
Фриске. Артистка и телеведущий состояли в незарегистрированных отношениях. В
июне 2015 года вокалистка умерла после продолжительной борьбы с раком мозга.
Родственники артистки не ладят с Дмитрием Шепелевым. Родители и сестра Фриске
не могут встретиться с Платоном.
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