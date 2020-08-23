Тихановская отреагировала на попытки Лукашенко запугать народ армией: Это будет преступлением

23.08.2020, 17:23, Разное

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко боится потерять контроль над властью. Недавно Батька заявил, что армия страны находится в полной боеготовности, намекая, что силовики без труда подавят протест.

Политик Светлана Тихановская отреагировала на пламенную речь диктатора. Она сообщила, что белорусский народ уже не боится угроз со стороны власти. В связи с этим люди готовы идти до конца и отстаивать свои гражданские права.

Тихановская убеждена, что военные не станут бить своих сограждан, если им поступит соответствующий приказ. “Это будет преступлением со стороны армии”, – цитирует лидера протестного движения информационное агентство BNS.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Авг 2020 в 1:20 PDT

Стоит отметить, что последнее время Лукашенко использует для удержания власти прием навязывания народу вымышленного врага, который якобы стремится разрушить Белоруссию. Так, Батька говорил, что в Польше есть много людей, которые были бы рады “оттяпать хотя бы клочок этой земли”. Однако люди перестали воспринимать риторику президента всерьез.