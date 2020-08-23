Певица Валерия заговорила об уходе со сцены

23.08.2020, 17:17, Разное

Валерия высказалась относительно завершения своей карьеры. В одном из интервью певица рассказала, что может быть причиной ее ухода со сцены.

Валерия является одной из наиболее опытных отечественных исполнительниц жанра поп-музыки. Начав карьеру ещё в 1991 году, она не сходит с вершини отечественного музыкального Олимпа. Артистка пела в самых разных стилях и жанрах, работала в жюри и наставником талант-шоу как в России, так и за рубежом. Многие музыканты, стартовавшие одновременно с Валерией, давно покинули большую сцену, однако ее композиции все так же не покидают вершины всевозможных рейтингов.

Сценический псевдоним артистка взяла в 1991 году, став настоящим открытием для тогда ещё советской музыки. Стоит отметить, что в свое время Валерия могла стать участницей группы «Комбинация», популярного девичьего коллектива, однако она отказалась. Несмотря на неудачное выступление на Юрмале в 1987 году, практически каждая ее песня становится сейчас хитом. В беседе с журналистами Алла Перфилова (настоящее имя исполнительницы) рассказала, что может привести к ее уходу из шоу-бизнеса.

Завершить карьеру Валерия готова в случае, если ее творчеством перестанут интересоваться. Однако это вряд ли произойдет скоро, так как селебрити старается следить за тенденциями и всегда быть актуальной. Стоит отметить, что 52-летняя народная артистка никогда не зацикливалась на старом репертуаре, охотно экспериментируя и сотрудничая с молодыми исполнителями и коллективами. В прошлом она также воспитывала будущих звезд, преподавая в музакадемии им. Гнесиных. Как пишет «Слово и дело», на счету Валерии множество музыкальных премий, званий и концертных программ. А 2008 году она даже попала на обложку американского музыкального журнала Billboard.