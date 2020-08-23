Трамп опубликовал видео, адресованное американцам индийского происхождения

23.08.2020, 16:54, Новости дня

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, направленное на усиление поддержки со стороны избирателей индийского происхождения.

Кандидат в президенты от демократов, бывший вице-президент Джо Байден выбрал в качестве кандидата в вице-президенты женщину южноазиатского происхождения. Камала Харрис, сенатор от Калифорнии – дочь иммигрантов из Индии и Ямайки. Ее покойная мать была родом из Индии, а отец – с Ямайки.

Индийцы во всем мире приветствовали выбор Байдена.

Старший советник президента Трампа Кимберли Гилфойл опубликовала в субботу рекламный ролик в «Твиттере», сопроводив его комментарием: «Америка поддерживает замечательные отношения с Индией, и наша кампания пользуется большой поддержкой со стороны американцев индийского происхождения».

На видео президент Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди идут вместе, держа друг друга за руку. Ролик также содержит короткие отрывки из выступлений обоих лидеров.