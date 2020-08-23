 

Эксперт о перспективах Лукашенко: Минску кроме репрессий нечего предложить своему народу

23.08.2020, 16:43, Разное

Протестное движение в Белоруссии набирает обороты. Лукашенко изменил тактику борьбы с политическими оппонентами: теперь Батька дает распоряжения задерживать самых видных деятелей оппозиции и заводить уголовные дела.

Кроме того, действующий президент страны пытается объединить народ против вымышленного врага – это излюбленный метод диктаторов. Недавно Александр Григорьевич заявил, что на территориальную целостность Белоруссии хочет покуситься значительная часть населения Польши. Представители западной номенклатуры называют обвинения Лукашенко безосновательными.

Кремль в сложившейся ситуации занял нейтральную позицию. В Москве считают, что вмешиваться в дела суверенного государства недопустимо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе убежден, что у борьбы Лукашенко с собственным народом нет перспектив. Дело в том, что Батька продолжает гнуть свою линию и проводить точечные репрессии. Это явно не играет ему на руку, если говорить с точки зрения позиции Запада.

Последнее время Лукашенко произносит помпезные речи о своем нежелании отдавать страну на растерзание врагу. Логично, что Батька старается выглядеть в глазах своего народа если не героем, то достойным лидером. Однако, как показала практика, люди не нуждаются в каком-либо предводителе.

Дризе считает, что у Лукашенко не осталось доводов для граждан в свою пользу. “Так может показаться, что официальному Минску кроме репрессий нечего предложить своему народу”, – резюмировал он.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Мнение: Мы храним наши белые сны

26.06 / Российские ученые получили патент на измерение уровня ультрафиолета на Земле при помощи мха

23.07 / В торговом комплексе Санкт-Петербурга «Гранд Каньон» обнаружен труп 49-летнего мужчины

09.08 / Бузова и Манукян обменялись роскошными подарками в честь годовщины отношений

16.07 / Собянин оценил вероятность нового карантина в Москве из-за коронавируса

20.08 / Подборка: Дела наши скорбные….

01.07 / Генпрокуратура потребовала удалить обращение опального схиигумена Сергия

01.08 / Пандемия, протесты и старики-кандидаты

22.07 / От имени Марии Порошеной мошенники обманывают людей

03.08 / Мнение: Революция, чтобы снять карантин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска