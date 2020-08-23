Зеленский о повторных выборах президента Белоруссии: Было бы спокойно и без крови

23.08.2020, 16:43, Разное

Владимир Зеленский считает, что Белоруссии нужны

новые выборы, чтобы доказать прозрачность результатов предыдущего голосования.

На месте Александра Лукашенко он бы назначил процедуру выборов через месяц и предложил

бы на них свою кандидатуру.

“Все

были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю”, —

выразился Зеленский. Он добавил, что можно было бы позвать на голосование

зарубежных наблюдателей и разрешить баллотироваться в президенты всем, кто

этого хочет. Украинский лидер решил, что такое развитие событий способно развеять сомнения народа в правильности проведении

выборов президента.

Свою версию Зеленский объяснил с логической точки зрения. Он рассудил, что

когда человек уверен в себе и уверен в выборе народа, то успокоить общественность

и урегулировать разногласия можно уверенным политическим решением. Владимир

Александрович заявил, что даже если бы в новых выборах Александр Лукашенко не

победил, то проведение дополнительного голосования могло бы помочь честно

разобраться в ситуации.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 8 Июл 2020 в 10:37 PDT

Политолог Иван Мезюхо оценил заявление Зеленского и счел его не подходящим для

белорусской обстановки. Эксперт считает, что Владимир Григорьевич недостаточно

успешный лидер государства для того, чтобы давать Александру Лукашенко советы о

том, как правильно управлять общественным мнением.