Зеленский о повторных выборах президента Белоруссии: Было бы спокойно и без крови
23.08.2020, 16:43, Разное
Владимир Зеленский считает, что Белоруссии нужны
новые выборы, чтобы доказать прозрачность результатов предыдущего голосования.
На месте Александра Лукашенко он бы назначил процедуру выборов через месяц и предложил
бы на них свою кандидатуру.
“Все
были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю”, —
выразился Зеленский. Он добавил, что можно было бы позвать на голосование
зарубежных наблюдателей и разрешить баллотироваться в президенты всем, кто
этого хочет. Украинский лидер решил, что такое развитие событий способно развеять сомнения народа в правильности проведении
выборов президента.
Свою версию Зеленский объяснил с логической точки зрения. Он рассудил, что
когда человек уверен в себе и уверен в выборе народа, то успокоить общественность
и урегулировать разногласия можно уверенным политическим решением. Владимир
Александрович заявил, что даже если бы в новых выборах Александр Лукашенко не
победил, то проведение дополнительного голосования могло бы помочь честно
разобраться в ситуации.
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Политолог Иван Мезюхо оценил заявление Зеленского и счел его не подходящим для
белорусской обстановки. Эксперт считает, что Владимир Григорьевич недостаточно
успешный лидер государства для того, чтобы давать Александру Лукашенко советы о
том, как правильно управлять общественным мнением.
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