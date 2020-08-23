Аскери развелась с Белоцерковским: Это больно

23.08.2020, 16:23, Разное

Союз 35-летней красотки и 66-летнего

предпринимателя всегда привлекал много внимания публики. Фанаты уже давно

заметили, что в браке Бориса Белоцерковского и Полины Аскери не все гладко.

Слухи о расставании звездной пары, которые не давали поклонникам покоя,

подтвердились. Модель заявила в инстаграм-аккаунте, что развелась с мужем.

Семейная жизнь Бориса Белоцерковского и его жены длилась более трех лет.

Полина Аскери осталась благодарна экс-супругу за совместно прожитые годы. Она

сообщила подписчикам, что испытывает боль из-за развода. Аскери попросила

пользователей Сети отнестись с пониманием к трещине в их отношениях с

Белоцерковским и не выдумывать обстоятельства истории их любви.

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Публикация от POLINA ASKERI BELOTSERKOVSKY (@polina_askeri) 22 Авг 2020 в 9:27 PDT

В дополнение к заявлению модель разместила романтичный кадр с бывшим мужем. На

нем Полина и Борис сидят за торжественным столом, и смотрят друг другу в глаза.

К снимку звезда добавила хештег с текстом “берегите любовь”.

Фанаты инстадивы не остались равнодушными к разладу в ее семье. Они отправили

кумиру слова поддержки и добрые пожелания. “В

добрый и светлый путь”, “Котя, все лучшее впереди, вот

увидишь!”,” Ох, любимая, обнимаю тебя крепко”, “Береги

себя!”, – написали поклонники Полине Аскери.

Борис Белоцерковский официально вступил в брак с бывшей женой в 2018 году.

Свадьба проходила в тайне. Полина Аскери сообщала об этом важном событии в

профиле своего микроблога.