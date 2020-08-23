Ученые назвали позитивно влияющий на рост волос доступный овощ

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23.08.2020, 16:17, Разное

Зарубежные исследователи провели исследование на предмет изучения влияния на рост волос натуральных продуктов. Одним из них оказался сок картофеля.
Ученые заявили, что картофельный сок способствует активному росту волос. При этом они заявили о безопасности этого натурального и недорогого продукта для большинства людей и отсутствия при его использовании побочных эффектов. Одним из основных полезных качеств сока картофеля специалисты назвали его способность очистки кожи головы и поддержание на ней микрофлоры. Истончение и выпадение волос обеспечивает процесс восстановления коллагена, являющегося строительным материалом для волос. В свою очередь, рост волос стимулирует витамин С, в достатке содержащийся в овоще. Механизмом такого воздействия является способность данного компонента оказывать помощь желудку во всасывании железа, недостаток которого приводит к выпадению волосяного покров.

В качестве способа использования картофельного сока эксперты называют нанесение его на кожу головы с последующим массированием в течении нескольких минут. Впрочем, исследователи напомнили, что перед применением указанного натурального продукта необходимо проконсультироваться с медиками. Об этом пишет Express.



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