СМИ: Навального доставили в Берлин в статусе «гостя канцлера»
23.08.2020, 16:08, Новости дня
Блогер Алексей Навальный прибыл на лечение в берлинскую клинику «Шарите» в статусе «гостя канцлера», сообщили немецкие СМИ.
По информации телеканала ZDF, это «не политический сигнал», а бюрократическая уловка, призванная обеспечить Навальному круглосуточную полицейскую охрану, передает ТАСС.
«То, что он не является представителем госвластей, здесь не играет никакой роли», – отмечает телеканал.
В настоящее время у больницы «Шарите» дежурят три полицейских фургона. У входа продолжают находиться примерно два десятка журналистов.
В свою очередь президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал прояснить «причины резкого ухудшения состояния здоровья Навального».
«Я надеюсь, что все, кто может внести хоть какой-нибудь вклад в прояснение этого вопроса, действительно сделают это», – цитирует его ZDF.
Напомним, Навального утром вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику «Шарите». В субботу утром блогера увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт для последующего перелета в Германию и проведения курса лечения в Берлине.
Накануне из Нюрнберга в Омск прибыл борт для транспортировки Навального в Германию. При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава. В тот же день супруга Навального подписала заявление с просьбой о транспортировке блогера.
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