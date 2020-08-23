СМИ: Навального доставили в Берлин в статусе «гостя канцлера»

23.08.2020, 16:08, Новости дня

Блогер Алексей Навальный прибыл на лечение в берлинскую клинику «Шарите» в статусе «гостя канцлера», сообщили немецкие СМИ.

По информации телеканала ZDF, это «не политический сигнал», а бюрократическая уловка, призванная обеспечить Навальному круглосуточную полицейскую охрану, передает ТАСС.

«То, что он не является представителем госвластей, здесь не играет никакой роли», – отмечает телеканал.

В настоящее время у больницы «Шарите» дежурят три полицейских фургона. У входа продолжают находиться примерно два десятка журналистов.

В свою очередь президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал прояснить «причины резкого ухудшения состояния здоровья Навального».

«Я надеюсь, что все, кто может внести хоть какой-нибудь вклад в прояснение этого вопроса, действительно сделают это», – цитирует его ZDF.

Напомним, Навального утром вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику «Шарите». В субботу утром блогера увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт для последующего перелета в Германию и проведения курса лечения в Берлине.

Накануне из Нюрнберга в Омск прибыл борт для транспортировки Навального в Германию. При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава. В тот же день супруга Навального подписала заявление с просьбой о транспортировке блогера.