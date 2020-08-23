 

Минобороны Белоруссии «громко» заявило о защите памятников

23.08.2020, 16:08, Новости дня

Белорусское Минобороны незадолго до начала масштабного «Марша новой Беларуси» объявило, что берет «под охрану и защиту» памятники, возле которых проходят акции под бело-красно-белыми флагами.

«Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских евреев, представителей других национальностей – сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем! Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту», – передает «Ридус» со ссылкой на официальное сообщение ведомства.

При этом уточняется, что большая часть сообщения набрана капслоком.

Отмечается также, что протестующих «категорически предупреждают», что в случае нарушения порядка они будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией».

Ранее сообщалось, что в воскресенье в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.

Стало известно, что правоохранительные органы задержали 26 человек, которые принимали участие в субботних протестных акциях в Белоруссии, за совершение административных правонарушений. По данным МВД республики, число участников 67 протестов, которые прошли в 55 населенных пунктах Белоруссии за сутки не превысило 6,1 тыс.

В субботу в Минске также прошло шествие против насилия, в акции в центре белорусской столицы приняли участие больше 3 тыс. человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Песков анонсировал двусторонние переговоры Путина и Лукашенко

23.07 / Ляшко рассказал, сколько каждый украинец заплатит за вакцину от коронавируса

19.08 / Сирия передала РФ участки для расширения базы Хмеймим

06.07 / За последние 10 лет содержание американских войск обошлось ФРГ почти в €1 млрд

18.08 / Дочь Легкоступовой заявила об угрозах от мужа покойной матери

01.08 / Трамп заявил, что запретит TikTok в США

06.08 / Трое подростков с автоматом Калашникова арестованы в поместье Трампа во Флориде

13.08 / Ноутбук Honor MagicBook 14 SE оценен в 475 долларов

22.08 / Появились сведения о блокировке доступа к десяткам сайтов в Белоруссии

28.07 / Российский ученый оценил опасность магнитных бурь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска