 

Лавров напомнил о результатах посредничества Запада на Украине в 2014 году

23.08.2020, 15:55, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на Украине в 2014 году, выступая в рамках молодежного форума «Территория смыслов».

«Про посредничество ОБСЕ, о чем говорят сейчас многие западные лидеры и в Европе, и в США, призывая нас повлиять на президента (Белоруссии) Александра Лукашенко, чтобы он дал согласие на посредничество ОБСЕ. Пример один мы видим, чем закончилось западное посредничество на Украине в 2014 году», – передает РИА «Новости» его слова.

По его словам, «тогда было достигнуто соглашение», подписанное министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции.

«А на утро оппозиция решила по-другому, сказала: «Все, мы решили по-другому», – добавил министр.

Ранее министр сообщил, что Москва не исключает, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и ее сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в республике.

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

По всей Белоруссии после президентских выборов начались массовые протестные акции, которые жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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