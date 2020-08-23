Медики обнаружили коронавирус в сердечной мышце

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23.08.2020, 15:53, Разное

Немецкие медики в результате исследования обнаружили присутствие коронавируса в сердечной мышце пациентов. Особенностью открытия стало то, что представители исследуемой группы при тестировании на COVID-19 показали отрицательный результат.
Ученые, представляющие Немецкий центр сердечно-сосудистых заболеваний (Германия), информировали, что все пациенты университетской клиники Майнца, поступившие в лечебное учреждение с диагнозом “миокардит”, по возрасту не достигли сорока лет и показывали достаточную физическую активность. Исследуемые несколькими неделями ранее переболели гриппоподобным заболеванием в довольно тяжелой форме, но, на момент исследования, сданные ими тесты на наличие коронавируса в организме были отрицательными. Примечательно, что прежде немецким специалистам уже приходилось находить следы SARS-CoV-2 внутри сердечной мышцы, однако такой фактор был характерен лишь для больных с тяжелым течением COVID-19. Как заявил профессор Филипп Венцель, являющийся одним из авторов исследования, особенным в данном случае является тот факт, что биопсия сердечной мышцы спровоцировала обнаружение вируса в тот период, когда сама болезнь уже прошла либо присутствовала в безвредной форме. “После незаметного латентного периода течения болезни, пациенты поступили к нам с подозрением на воспаление миокарда. Однако пока неизвестно , связано ли возникновение этого воспаления с присутствием SARS-CoV-2 или, например, длительным его размножением в тканях”, – резюмировал эксперт.

Стоит отметить, что свойство коронавируса поражать, кроме дыхательных путей и легких, и другие человеческие органы, было обнаружено еще в первые месяцы пандемии. К таковым, в частности, были отнесены почки, нервная и сердечно-сосудистая системы. Также имелось понимание, что вирус оказывает влияние на работу сердца, однако наличие его непосредственно в мышце в описанных выше условиях было выявлено впервые. При этом медики признал, что весь спектр долгосрочных последствий данной инфекции все еще недостаточно изучен.



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