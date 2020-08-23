Лавров объяснил, почему Тихановская делает заявления на английском

23.08.2020, 15:48, Новости дня

Москва не исключает, что экс–кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и ее сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в республике, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Видимо, ей (Тихановской) не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления, причем жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции. И характерно, что она все чаще делает свои заявления не на русском, не на белорусском, а на английском языке», – передает РИА «Новости» слова министра.

Лавров отметил, что главный адресат выступлений Тихановской, таким образом, находится в «западном направлении».

«Возможно, цель подобного хода – не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию», – сказал он.

По его словам, уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры не хотят мирных протестов, а хотят крови, а этом преступно. Так, как добавил Лавров, сейчас ситуация в Белоруссии успокаивается, но не всем это нравится.

«Некоторым белорусским оппозиционерам, которые живут на Западе и оттуда пытаются влиять на происходящее в своей стране, очень хочется, чтобы было иначе, чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию белорусских силовиков, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций», – отметил глава МИД.

Также Лавров заявил, что белорусская оппозиция, говоря об уходе президента Александра Лукашенко, реализует венесуэльский сценарий.

«Переговоры они предлагают с нынешними властями только с одной целью – обсудить условия ухода президента Белоруссии, предлагается так дальше продвигать свои программы. Это примерно так же, как в Венесуэле, когда легитимный президент объявляется изгоем», – добавил он.

Министр добавил, что «народ сам решит, как выходить из кризиса, без посредничества».

По его словам, Москва отмечает признаки нормализации обстановки в Белоруссии.

«Я думаю, что явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится и есть желающие нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Белоруссии сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий», – подчеркнул он.

При этом Лавров сообщил, что Москва исходит из того, что в ситуации с Белоруссией не нужно навязывать Минску каких–либо путей урегулирования сложившегося кризиса.

«Мы исходим из того, что не надо навязывать каких-либо рецептов. Президент (Белоруссии Александр) Лукашенко не раз высказывался в ходе своих встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе, о реформе конституции», – добавил он.

Кроме того, по его словам, РФ считает перспективными заявления Лукашенко по реформе белорусской конституции.

«Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе своих встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе важнейшее предложение – диалог по реформе конституции. Это тот самый путь, который весьма перспективный», – подытожил глава МИД.

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

По всей Белоруссии после президентских выборов начались массовые протестные акции, которые жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.