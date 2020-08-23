Guardian – хорошо посидели — званый ужин с нарушением карантина стоил поста ирландскому министру

23.08.2020, 15:20, Новости дня

Министр сельского хозяйства Ирландии Дара Каллири был вынужден подать в отставку. Причиной стало его участие в банкете парламентского гольф-клуба, который был организован с нарушением правительственных правил по борьбе с COVID-19, передаёт The Guardian.



Reuters

Ирландия погрузилась в политический кризис. Парламентский званый ужин в гольф-клубе, проведённый с нарушением национальных правил социального дистанцирования, вынудил подать в отставку одного из министров и сенатора, пишет The Guardian.

Согласно правилам по борьбе с COVID-19, действующим в стране с конца июня и обновленными в прошедший вторник, проведение любого мероприятия с участием более 50 человек является нарушением. Но на торжествах, организованном парламентским обществом гольфа Oireachtas Golf Society по случаю его юбилея, присутствовали 80 гостей, отмечает издание.

По его словам, подробности ужина и список высокопоставленных гостей появились днём позже на страницах Irish Examiner. Эта публикация повлекла за собой поток извинений и оправданий со стороны участников.

Местная полиция объявила о расследовании дела, которое «может стоить скальпа» многим видным чиновникам. В результате скандала, «неизбежно получившего название «гольф-гейт», министр сельского хозяйства Дара Каллири и заместитель председателя верхней палаты ирландского парламента Джерри Баттимер объявили, что покидают свои посты.

За день до званого ужина новые ограничения против коронавируса были согласованы на заседании кабинета министров, на котором присутствовал и Каллири. Они предусматривают, что за одним столиком в ресторанах не должно собираться больше шести человек и не более чем из трёх домохозяйств.

На сайте роскошного отеля, где проводился банкет парламентского гольф-клуба, перечислялись обширные меры по защите постояльцев от коронавируса. Предположительно, организаторы и гости полагали, что ужин пройдёт в соответствии с правительственными правилами, поскольку участники рассаживались в двух зонах, разделённых перегородкой. Но в какой-то момент её убрали, в результате чего все присутствующие оказались в одной комнате, поясняет издание.

От других участников торжеств, в том числе ирландского еврокомиссара Фила Хогана и судьи Верховного суда Саймуса Вулфа, также потребовали отставки. Лидер партии Шинн Фейн Мэри Лу Макдональд раскритиковала правительство, которое находится у власти чуть более 50 дней, назвав его «всё более беспорядочным, растерянным, сбившемся с пути» и призвала к экстренному созыву ирландского парламента.

По словам еврокомиссара Хогана, он полагал, что ужин будет проводиться в соответствии с правительственными требованиями. В то же время судья Вулф извинился за, как он выразился, «непреднамеренное нарушение правил».

Эта ситуация, как и её последствия в виде осуждения и отставок «на фоне политического шторма», резко контрастирует с тем, что произошло в соседней Британии. Премьер-министр страны Борис Джонсон не стал увольнять своего старшего советника Доминика Каммингса за нарушение карантина, обращает внимание The Guardian.