France 2 – власти Марселя выплатят компенсацию жителям, которые жаловались на гонщиков

23.08.2020, 15:20, Новости дня

Суд обязал администрацию Марселя выплатить жителям компенсацию в размере 100 тыс. евро за то, что власти не прекратили незаконные гонки на мотоциклах по северным кварталам города, передаёт France 2. Как рассказывает телеканал, полиция не реагировала на многочисленные жалобы страдающих от шума людей, пока у тех не лопнуло терпение.

Сегодня днём в северных кварталах Марселя перед нашими камерами молодой человек без шлема давит на газ своего мотоцикла, поездки на котором по этим улицам запрещены. Как мы видим на этой записи, это яркий пример гонок, которые организуют днём и ночью в Марселе.

Они ездят на большой скорости и исполняют акробатические фигуры — иногда без шлемов и часто с риском для жизни. Такие опасности и шум отравляют жизнь жителей близлежащих улиц, которые ничего не могут сделать и уже доведены до предела.

ЖИТЕЛЬНИЦА: Каждый день, каждый день они грохочут, утром, днём, вечером, ночью, в два часа ночи. Мой муж не выдержал, у него депрессия, живёт у доктора.

Коллектив жителей отсудил у властей €100 тыс. в счёт возмещения убытков за неспособность прекратить эти незаконные гонки в Марселе.

НАТАЛИ ЛАФОН, председатель коллектива жителей: В полицейских участках вас отправляют в жандармерию, там вам говорят, что у них нет средств, нет машин, нет наряда. И вообще, они не могут этим заняться, потому что у них другие приоритеты.

Поэтому власти пытаются ужесточить тон. Например, в Париже префект разрешил полицейским преследовать гонщиков: «Теперь наряд может преследовать транспортные средства, которые отказываются исполнять приказы сотрудников полиции об остановке». В случае аварии полицейские профсоюзы требуют более сильной юридической защиты.

ЖОЗИАС КЛОД, парижское отделение профсоюза SGP-Police: Были случаи с серьёзными авариями, когда преступник, который выжил, или его семья подают жалобу в суд и утверждают, что из-за того, что полиция была позади, молодой человек попал в аварию, в результате которой получил тяжёлые ранения или умер.

Рассматривается новый законопроект, который главным образом призван усилить юридическую защиту полицейских, когда они задерживают гонщиков.

Дата выхода в эфир 20 августа 2020 года.