Мишустин: российские военные разработки выдержат самую жесткую конкуренцию

23.08.2020, 15:08, Новости дня

Отечественные военные разработки способны выдержать самую напряженную конкуренцию, при этом РФ готова выстраивать доверительные отношения в военно-технической сфере с другими странами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на открытии международного военно-технического форума «Армия – 2020».

«Вы сами увидите, что российские разработки способны выдержать самую жесткую конкуренцию. Здесь впервые будут представлены новые образцы вооружений. Среди них боевая машина для стрелков-зенитчиков, беспилотные летательные аппараты, судна на воздушной подушке», – передает ТАСС его слова.

При этом премьер выразил уверенность в том, что «специалисты по достоинству оценят возможности, которые открывает новый программно- аппаратный комплекс анализа изображений на основе нейросетевых технологий».

Мишустин отметил, что «в этом году впервые на форуме российская оборонная промышленность представляет продукцию гражданского назначения: сегодня это интеллектуальная система «Безопасный город», медицинское оборудование, техника для нужд городского, коммунального и сельского хозяйства». Он также предположил, что «представленные инновационные военные разработки произведут впечатление на всех участников и гостей».

Глава правительства добавил, что на форуме уделено серьезное внимание роли цифровых технологий и искусственного интеллекта в развитии вооруженных сил.

«Нам предстоит оснастить все рода войск надежными информационными системами, телекоммуникационными системами связи, наращивать применение суперкомпьютерных технологий российского производства и внедрять робототехнические комплексы», – отметил он.

Кроме того, Мишустин выразил надежду, что форум подтвердит свой статус уникальной площадки, где есть место для выгодных контрактов и создания новых бизнес-проектов, для общения и развития международного военно-технического сотрудничества.

«Важно выстраивать доверительные отношения, вместе искать ответы на возникающие вызовы», – сказал премьер.

Напомним, в Туве стартовали конкурсы армейских международных игр 2020 года «Конный марафон» и «Военное ралли» (будут проходить по 30 августа). В 2020 году Армейские международные игры проводятся с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств.

В январе министр обороны Сергей Шойгу назвал число приглашенных на Армейские игры-2020 стран.