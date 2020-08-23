Началось серийное производство обновленного Ми-35П

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23.08.2020, 15:08, Новости дня

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) начал серийное производство боевых вертолетов Ми-35П в обновленном облике по экспортному контракту на предприятии «Роствертол», сообщила в воскресенье пресс-служба корпорации.

«В прошлом году мы продемонстрировали эту машину целому ряду потенциальных заказчиков и сегодня можем с уверенностью говорить о том, что вертолет востребован – на сегодняшний день началось серийное производство Ми-35П по первому заключенному контракту с иностранным заказчиком», – передает ТАСС слова гендиректора холдинга Андрея Богинского.

Напомним, конструкторское бюро «Миля» и «Роствертол» модернизировали ударный вертолет Ми-24 под рабочим названием Ми-35П+. Вертолет получил аналого-цифровой комплекс для управляемых ракет, которые до этого на данном типе вертолета не применялись. Также появилась оптико-электронная система.



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