Эксперты составили ТОП-5 бюджетных смартфонов 2020 года

23.08.2020, 14:53, Разное

Эксперты составили ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов стоимостью до 15 тысяч рублей. За эту сумму можно приобрести устройства практически всех популярных производителей за исключением Apple и OnePlus.



Самым дешевым является смартфон Huawei Y6 2019 года выпуска. На рынке РФ эта модель доступна до 7 тысяч рублей. Она имеет 6,09-дюймовый экран, два слота под SIM-карты, 2 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ. В качестве аппаратной основы выступает 4-ядерный процессор Mediatek Helio P22. Результаты теста производительности смартфона составили 56,5 тысячи баллов (AnTuTu). На задней панели присутствует дактилоскопический сенсор. За работу девайса в автономном режиме отвечает аккумулятор емкостью 3020 мАч. Без дополнительной подзарядки Huawei Y6 способен функционировать 12 часов 26 минут. Основная камера в устройстве является двойной – 13+8 Мп.



На втором месте рейтинга находится Honor 8A со средним ценником на рынке РФ 8 тысяч рублей. Смартфон получил 6,1-дюймовый экран с каплевидным вырезом. Управление устройством осуществляется на базе ОС Android 9.0. Размер ОЗУ составляет 2 Гб, ПЗУ – 32 Гб. В качестве процессора выступает 8-ядерный MediaTek Helio P35. В тесте AnTuTu на производительность гаджет набрал 86,3 тысячи баллов. Емкость аккумулятора составляет 3020 мАч. Honor 8A обладает NFC, сканером отпечатком пальцев. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная – 8 Мп.



Тройку лидеров замыкает ZTE Blade A7 (2020) 3/64GB. Средняя стоимость устройства в РФ составляет 8,9 тысячи рублей. Смартфон может похвастаться 6,09-дюймовым экраном с каплевидным вырезом, процессором Mediatek Helio P22. Результат теста на производительность составил 92,4 тысячи баллов. Емкость батареи – 4000 мАч. В режиме разговора без дополнительной подзарядки девайс способен проработать 25 часов. Модель обладает NFC и сканером отпечатков пальцев. Основная камера в устройстве является тройной – 16+8+2 Мп, фронтальная имеет сенсор на 8 Мп.



Четвертая позиция досталась смартфону ZTE Blade 20 Smart. В РФ его средняя стоимость составляет 12 тысяч рублей. Размер экрана с каплевидным вырезом составил 6,49 дюйма. Присутствует поддержка двух SIM-карт, в качестве ОС выступает Android 9. Устройство работает на базе процессора MediaTek Helio P60, имеет 4 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. В рамках теста на производительность оно набрало 170,1 тысячи баллов. Емкость аккумулятора достигает 5000 мАч. На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев, имеется NFC. Основная камера является тройной – 16+8+2 Мп, фронтальная – 13 Мп.



За 15 тысяч рублей на рынке можно приобрести Samsung Galaxy M21. Модель обладает 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном, имеет 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. В качестве операционной системы выступает Android 10. Работа девайса осуществляется на базе 8-ядерного Exynos 9611. Результат теста на производительность составил 185,2 тысячи балла. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели, имеется опция Есть NFC. Аккумулятор на 6000 мАч позволяет работать в автономном режиме 15,43 часа. Основная камера состоит из трех модулей – 48+8+5, фронтальная имеет датчик на 20 Мп.