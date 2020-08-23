 

Путин отметил роль армейских игр в международном сотрудничестве

23.08.2020, 14:48, Новости дня

Соревнования между военными разных стран будут способствовать укреплению дружеских связей и взаимопониманию между странами и народами, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Главное, что состязание армейских игр способствует укреплению мира и взаимопониманию между странами и народами», – сказал он в обращении к участникам форума Армия-2020, передает РИА «Новости». 

Путин заявил, что к настоящему времени захватывающие армейские соревнования уже завоевали популярность в молодежной среде – у школьников и студентов, учащихся колледжей и технических кружков и военно-спортивных секций.

«Уверен, что международный военно-технический форум и Армейские игры станут яркими и значимыми событиями, и, конечно, послужат укреплению межгосударственных связей в оборонной сфере», – подчеркнул президент. 

По мнению Путина, международный военно-технический форум и армейские игры укрепят межгосударственные связи в оборонной сфере. 

Также глава государства сообщил о важности выстраивания доверительных отношений в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества. 

Он отметил, что в этом году эти масштабные мероприятия стартуют одновременно. 

«Убежден, что от такого сочетания их традиционно зрелищные и насыщенные программы только выиграют», – подчеркнул президент.

Кроме того, Путин отметил, что армейские игры уже несколько лет служат укреплению дружеских связей, открытому доброжелательному обмену опытом: военнослужащие из разных стран соревнуются в мастерстве, владении техникой, уровне выучки и дисциплины. 

В воскресенье в Туве стартовали конкурсы армейских международных игр 2020 года «Конный марафон» и «Военное ралли» (будут проходить по 30 августа). В 2020 году Армейские международные игры проводятся с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств.



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