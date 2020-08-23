 

В РФ разработали подводный буксировщик для ускоренного передвижения спецназа

23.08.2020, 14:48, Новости дня

Разработано новое поколение подводных буксировщиков для скоростного передвижения спецназа ВМФ и уже в этом году прошло заводские испытания, сообщил главный конструктор завода «Буревестник» Петр Трошин в эфире телеканала «Россия-24».

«За три-четыре месяца мы сделали абсолютно новый буксировщик. То техническое задание, которое мы сами себе придумали, оно перекрывает все мечты ВМФ. До испытаний прошло три-четыре месяца. Буксировщик прошел испытания заводские и мы его представляем заказчикам», – передает РИА «Новости» его слова.

Трошин отметил, что в воскресенье утром продукция была представлена главкому ВМФ, который проявил к ним интерес.

По его словам, исторически буксировщики используются спецназом ВМФ, но в последнее время группы водолазов появились в разных структурах, таких как ФСО, ФСБ, Росгвардия и в МЧС, и все «они проявляют интерес к нашей технике».

Как заметил Трошин, завод готов выпускать несколько сотен изделий в год, а в случае необходимости выйти на производство нескольких тысяч изделий.

Ранее сообщалось, что ВМС США планируют выпуск новой морской торпеды, предназначенной атаковать подводные лодки – прежде всего российские.



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