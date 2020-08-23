“Дело будете иметь с армией”. Министр обороны Беларуси обратился к митингующим

23.08.2020, 14:25, Новости дня

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин обратился к митингующим и пригрозил использовать армию в случае нарушения протестующими порядка. Соответствующее видеобращение опубликовано на YouTube-канале “ВоенТВ Беларуси”.

“В свою последнюю войну Беларусь потеряла каждого третьего. Практически Беларусь была стерта с лица земли. В знак памяти, скорби и печали на нашей земле установлены тысячи мемориалов и памятником, и они для нас священны. Наши люди к ним ходят помолиться и возложить цветы”, – отметил он.

Министр заявил, что не может спокойно смотреть, “как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, в этих священных местах проходят акции”.

“Категорически предупреждаю: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах, вы дело будете иметь не с милицией, а с армией”, – подчеркнул он.

На 23 августа в Минске запланирована масштабная протестная акция. Митингующие пойдут колонами к площади Независимости в центре города. В белорусской столице уже заметили военную технику, автозаки и спецмашины силовиков.

Накануне белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, комментируя возможность использования армии против протестующих, заявила, что не верит в такой сценарий. По ее словам, исполнение такого приказа является преступлением.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.