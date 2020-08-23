Навальный находится в Германии в качестве гостя канцлера – МВД

23.08.2020, 14:25, Новости дня

Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в Берлин в качестве гостя канцлера Ангелы Меркель. Об этом заявили в министерстве внутренних дел Германии, сообщает телеканал ZDF.

Там отметили, что такой статус – “не политический сигнал”, а “бюрократический трюк”, призванный обеспечить максимальную защиту российского политика со стороны полиции

Вероятно, власти страны считают, что риск для Навального все еще существует, сообщает телеканал.

Пресс-секретарь “Шарите” сообщила, что официального заявления о состоянии здоровья Навального не ожидается раньше 24 августа, говорится в сообщении ZDF.

Возле клиники Шарите в Берлине, куда 22 августа доставили Навального, дежурят несколько автобусов полиции и около 10 правоохранителей, которые перемещаются по периметру территории больницы группами.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке “сдвинулись с мертвой точки”.

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику Шарите. Немецкие медики проводят обширную диагностику. После обследования и консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие меры лечения.

Рейс самолета в Берлин с реанимационным оборудованием для Навального оплатили отец и сын Зимины – российские предприниматели и благотворители.