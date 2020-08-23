“Пилоты пытались контролировать самолет до последнего момента”. В Иране раскрыли данные черных ящиков сбитого самолета МАУ

23.08.2020, 14:25, Новости дня

Глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехкани обнародовал серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины”, который был сбит в январе недалеко от Тегерана. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Дехкани подчеркнул, что президент Ирана распорядился обнародовать информацию об инциденте с украинским самолетом “с полной прозрачностью”.

По его словам, черный ящик записал все звуки в кабине в течение 19 секунд после попадания первой ракеты. Он отметил, что экипаж из трех пилотов, включая летного инструктора, знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего момента.

Чиновник рассказал, что летный инструктор дал экипажу необходимые инструкции, поскольку из разговора следует, что у самолета возникла проблема с электричеством. Так, экипаж включил вспомогательную силовую установку. Из расшифровки ясно, что после попадания первой ракеты оба двигателя самолета работали.

Реакция экипажа на первую ракету говорит об их физическом здоровье в этот момент, подчеркнул Дехкани. После этого удара запись продолжалась еще 19 секунд.

Вторая ракета достигла самолета через 25 секунд после первого взрыва, однако, вероятно, осколки первой ракеты нарушили работу записывающих устройств на лайнере, добавил Дехкани.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

Иран заявил ранее, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави 30 июля уточнил, что решение этого вопроса “займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения”.

Первый раунд переговоров о компенсациях родным жертв катастрофы самолета МАУ в Иране прошел 30 июля в Киеве и длился 11 часов. Следующий раунд переговоров о компенсациях запланирован на октябрь. Украина от иранской стороны рассчитывает получить всю информацию по обстоятельствам крушения самолета.

10 августа глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании. Следовательно, по мнению Сулеймани, эти европейские компании должны выплатить компенсацию.