Водонаева поездкой на БТР с автоматами отпраздновала день рождения сына

23.08.2020, 14:17, Разное

Алена Водонаева пояснила в Сети о том, как она отпраздновала день рождения сына. Оказалось, это мероприятие телеведущая отметила поездкой на БТР и стрельбой из автомата.

О том, какими мероприятиями она провела день рождения сына, Алена Водонаева пояснила подписчикам своей страницы в соцсети Instagram. Бывшая участница эпатажного шоу «Дом-2» подготовила сюрприз для Богдана, предоставив мальчику возможность покататься на БТР. Кроме поездки на бронетранспортере, звёздная мама также постреляла вместе с ним из автомата. При этом бронемашина выбрала сложный маршрут, передвигаясь по неровной местности, что привело сына в восторг.

О запланированных развлечениях Богдан заранее не знал, поэтому был очень удивлен таким подарком от любящей мамы. После поездки на БТР и стрельбища Водонаева повезла сына в заранее снятый роскошный номер в престижной гостинице. Там ребенка ждал бассейн, которым он сразу же воспользовался. Следует отметить, что ранее, до участия в «Доме-2», Водонаева, окончившая факультет журналистики, вела на тюменском телевидении программу криминальных новостей. Потому тема экстрима для нее знакома, также проявила себя она и как актриса, снявшись в 6 кинофильмах.

Кроме того, Водонаева показала тсвли таланты и как популярный блогер, уступив место в ТОПе самых читаемых россиян на Mail.ru только Дмитрию Медведеву и Владимиру Соловьёву. Из под ее пера вышли также книга-пособие для успешных женщин, кроме того, телеведущая сотрудничает с несколькими периодическими изданиями, регулярно публикуя собственные колонки. Сын Богдан родился в 2010 году в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым, с которым теледива официально развелась только в 2013-м, спустя два года после фактического расставания. Второй брак Водонаевой также был не очень удачным, как пишет «Ньюинформ», с Алексеем Комовым селебрити прожила только год, в 2019-м пара разорвала отношения.