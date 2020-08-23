 

Мантуров назвал сроки принятия на вооружение танка «Армата»

23.08.2020, 14:08, Новости дня

Танк Т-14 «Армата» будет принят на вооружение российским Минобороны в конце этого – начале следующего года, сообщил в воскресенье глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы рассчитываем, что по завершении государственных испытаний, в ближайшее время министерство обороны примет на вооружение. Все, конечно, зависит от госиспытаний. Как мне кажется, это произойдет до конца текущего – в начале следующего года», – передает телеканал «Звезда» его слова.

Мантуров также подчеркнул, что экспортных заявок на танк много. Он отметил, что заказчики «смотрят, отслеживают, как машина испытывается», а после «рассчитывают на скорейшее завершение».

По словам министра, на экспортный вариант истребителя Су-57 также есть много заявок, но первоначальной задачей является обеспечение российской армии.

Напомним, отечественный ВПК ранее заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Все фазы сна оказались полезными для учебы

04.07 / Число инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 11 млн человек

21.07 / Приватизация облэнерго должна быть синхронизирована с введением RAB, это будет большая, хорошая победа для всей Украины – замглавы Фонда госимущества Елейко

25.06 / “Во время кризиса надо спасать и людей, и экономики”. Украина и Венгрия провели первое за семь лет заседание совместной экономической комиссии

05.07 / Прокуратура начала проверку происшествия на озере в Красноярском крае

19.08 / В Microsoft подробно рассказали о характеристиках процессора Xbox Series X

27.07 / Партия Порошенко обвинила Зеленского в госизмене из-за перемирия в Донбассе

07.08 / Спасатели извлекли из развалившегося в Индии самолета почти всех пассажиров

14.07 / В Украине третий день менее 700 новых случаев коронавируса

03.07 / Эксперт предположил, что может быть источником выброса радиации над Европой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска