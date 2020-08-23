Мантуров назвал сроки принятия на вооружение танка «Армата»

23.08.2020, 14:08, Новости дня

Танк Т-14 «Армата» будет принят на вооружение российским Минобороны в конце этого – начале следующего года, сообщил в воскресенье глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы рассчитываем, что по завершении государственных испытаний, в ближайшее время министерство обороны примет на вооружение. Все, конечно, зависит от госиспытаний. Как мне кажется, это произойдет до конца текущего – в начале следующего года», – передает телеканал «Звезда» его слова.

Мантуров также подчеркнул, что экспортных заявок на танк много. Он отметил, что заказчики «смотрят, отслеживают, как машина испытывается», а после «рассчитывают на скорейшее завершение».

По словам министра, на экспортный вариант истребителя Су-57 также есть много заявок, но первоначальной задачей является обеспечение российской армии.

Напомним, отечественный ВПК ранее заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением.