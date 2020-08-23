Соловьев съязвил по поводу освещения немецкими СМИ ситуации с Навальным

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23.08.2020, 14:08, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал освещение немецкими СМИ ситуации с госпитализированным в больницу в Берлине блогером Алексеем Навальным.

«Вот уже и начали отрабатывать повестку», – написал Соловьев в Telegram. 

Так он отреагировал на комментарий со стороны немецкого правозащитника Яка Базиля, который заявил, что объяснения состояния Навального скачком давления – «просто чушь». 

По его словам, «это было покушение на его жизнь». 

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Навальный прибыл на лечение в берлинскую клинику «Шарите» в статусе «гостя канцлера». 

Напомним, Навального утром вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику «Шарите».  В субботу утром блогера увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт для последующего перелета в Германию и проведения курса лечения в Берлине.

Накануне из Нюрнберга в Омск прибыл борт для транспортировки Навального в Германию. При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава. В тот же день супруга Навального подписала заявление с просьбой о транспортировке блогера.



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