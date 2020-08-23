 

В Минске закрыли четыре станции метро

23.08.2020, 14:08, Новости дня

В центре белорусской столицы четыре буду закрыты на вход и на выход четыре станции метро: Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.

«В 12.45 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы. Поезда следуют без остановки на данных станциях», – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале метрополитена.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали 26 человек, которые принимали участие в субботних протестных акциях в Белоруссии, за совершение административных правонарушений. По данным МВД республики, число участников 67 протестов, которые прошли в 55 населенных пунктах Белоруссии за сутки не превысило 6,1 тыс.

 В субботу в Минске также прошло шествие против насилия, в акции в центре белорусской столицы приняли участие больше 3 тыс. человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / На ракетных складах неподалеку от Тегерана произошла серия взрывов

26.06 / Лукашенко пообещал не допустить внешнего управления Белоруссией

09.08 / Полиция открыла производство по факту обнаружения признаков прослушки в квартире журналиста Ткача

08.07 / Семьям, потерявшим жилье из-за пожаров в Луганской области, выплатят по 300 тыс. грн – Зеленский

08.07 / В роли подопытных кроликов — Guardian о «прелестях» цифровой миграционной системы для европейцев в Британии после брексита

14.07 / Азербайджанские военные заявили об уничтожении армянского дота

05.08 / Кто победит в противостоянии в Беларуси: власть, или интернет? 

28.06 / Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. Видео

30.07 / Американские конгрессмены раскритиковали Amazon, Apple, Facebook и Google

24.06 / В Киеве разрешили работу отелей, бассейнов, кафе и ресторанов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска