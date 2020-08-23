В Минске закрыли четыре станции метро

23.08.2020, 14:08, Новости дня

В центре белорусской столицы четыре буду закрыты на вход и на выход четыре станции метро: Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.

«В 12.45 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы. Поезда следуют без остановки на данных станциях», – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале метрополитена.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали 26 человек, которые принимали участие в субботних протестных акциях в Белоруссии, за совершение административных правонарушений. По данным МВД республики, число участников 67 протестов, которые прошли в 55 населенных пунктах Белоруссии за сутки не превысило 6,1 тыс.

В субботу в Минске также прошло шествие против насилия, в акции в центре белорусской столицы приняли участие больше 3 тыс. человек.