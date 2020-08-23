Die Welt – если бы весь мир потреблял как немцы, потребовалось бы три Земли

23.08.2020, 13:55, Новости дня

Так называемый «день перенапряжения Земли», когда человечество расходует весь расчётный объём ресурсов на год и начинает потреблять «в долг», высчитывается с 1970 года, пишет Die Welt: тогда он наступил 29 декабря. С тех пор он сдвинулся на несколько месяцев и наступает уже в августе. Как пишет издание, основной причиной сдвига дня «перенапряжения» является образ жизни в развитых странах: к примеру, если бы все государства имели уровень потребления как в ФРГ, то человечеству потребовалось бы три Земли.



Reuters

В 2020 году, впервые за много лет, дата так называемого «дня перенапряжения Земли» сдвинулась на более поздний срок и наступила 22 августа, пишет Die Welt, ссылаясь на исследования организации Global Footprint Network и Потсдамского института исследований воздействия климата. Это означает, что с 22 августа 2020 года человечество использовало весь рассчитанный на год запас природных ресурсов и начинает превышать этот объём.

Как пишет издание, причиной более поздней даты «перенапряжения» в 2020 году является пандемия коронавируса, приведшая к падению уровня экономической активности. Die Welt отмечает, что «день перенапряжения» высчитывается начиная с 1970 года. Тогда он пришёлся на 29 декабря: спустя 50 лет его дата сдвинулась на несколько месяцев. Организации по защите климата обеспокоены, поскольку сдвиг даты на более ранний срок означает, что человечество живёт за счёт будущих поколений.

Согласно данным немецкого объединения окружающей среды и защиты природы (BUND), на данный момент население потребляет ресурсы 1,75 Земли. А если бы по всей планете потребление было бы на уровне Германии, то человечеству потребовались бы три Земли. Как отмечает Global Footprint Network, стиль жизни в богатых развитых странах является основным фактором сдвига даты «перенапряжения».

Столь большой «вклад» Германии, объясняется, в том числе, тем, что ФРГ имеет относительно высокую долю промышленного производства, пишет Die Welt. Промышленный сектор составляет 30% от немецкой экономики, что значительно больше, чем в США или Великобритании. По мнению президента немецкого объединения немецкой перерабатывающей, водной и сырьевой промышленности, исправить положение необходимо не только с помощью перехода на альтернативные источники энергии и альтернативный транспорт, но и с помощью принципиального иного обращения со всеми окружающими предметами. В противном случае, Германия рискует потерять свой статус экономически успешного государства.

Согласно данным консалтингового агентства BCG, лишь 10,4% выпускаемой в ФРГ продукции производится из вторичного сырья. Более того, эта цифра постоянно снижается с 2013 года. «Германия не использует свой потенциал вторичной экономики, рискуя столкнуться с нехваткой ресурсов», — приводит издание слова сотрудника BCG Хольгера Рубеля. Рубель отметил, что для того, чтобы Земля смогла восстановиться, доля вторичной экономики должна составить минимум 50%.