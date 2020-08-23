 

Valeurs actuelles – Макрон может пропустить выборы 2022 года из-за социальных проблем в стране

23.08.2020, 13:55, Новости дня

Елисейский дворец опасается, что социальные проблемы во Франции не позволят Эммануэлю Макрону выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в 2022 году, пишет Valeurs actuelles. При этом издание со ссылкой на Le Figaro приводит слухи о возможной отставке главы государства и досрочных выборах, которые позволят застать его соперников врасплох.


Reuters

Как бы ни верили макронисты в то, что их лидер останется у руля страны и в 2022 году, они беспокоятся, сможет ли он переизбраться на второй срок, пишет Valeurs actuelles. Опасения вызывают не имена других претендентов на пост президента, а предположение, что Эммануэль Макрон просто не сможет выдвинуть свою кандидатуру из-за «социальных проблем», с которыми он столкнулся.

«В Елисейском дворце все убеждены, что президент будет переизбран, — рассказал газете Le Point один из советников главы государства. — Марин Ле Пен ничего не использует и становится проблемой для собственной партии. Кандидат правых наберёт ниже 15%, если не два». Также высокопоставленный источник добавил, что главный вопрос — сможет ли президент участвовать в кампании: «Достаточно продолжительные и серьёзные социальные проблемы могут скомпрометировать его кандидатуру, такого сценария опасаются (в Елисейском дворце. — ИноТВ)».

В статье отмечается, что в июне газета Le Figaro вскользь упомянула о том: что, по информации издания, глава государства собирался сложить с себя полномочия, чтобы «через несколько недель или месяцев» прошли досрочные президентские выборы. Предполагается, что цель таких действий — застать врасплох конкурентов Макрона. В ответ на запрос Le Figaro Елисейский дворец объяснил, что «принципиально не исключает никаких предположений», но возможность отставки президента «никогда не была на повестке дня и даже не поднималась во время заседаний правительства». 



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