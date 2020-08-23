 

Саша Артёмова показала стройную фигуру в купальнике

23.08.2020, 13:53, Разное

На странице Саши Артёмовой в Instagram появилась новая фотография, сделанная во время отдыха в Турции. Экс-участница «Дома-2» показала на ней стройную фигуру в купальнике.
Около недели назад Саша Артёмова вместе с годовалой дочерью Александрой отправилась проводить отпуск в Алании – курортном городе центральной части средиземноморского побережья Турции. При этом муж экс-участницы «Дома-2» Евгений Кузин не смог присоединиться к семье из-за загруженного графика на работе.

Артёмова активно делится с подписчиками кадрами и впечатлениями от отдыха. Так, накануне на её странице в Instagram появился новый пост. В нём девушка пояснила о плюсах отпуска в Алании, к которым она отнесла необычную природу, чистую экологию, сравнительно недорогое проживание и дружелюбных людей. Бывшая участница «Дома-2» дополнила свой пост снимком, где она стоит в купальнике со змеиным принтом и мокрой белой рубашке, завязанной на животе, под уличным душем. Многие интернет-пользователи отметили, что Артёмова заметно похудела, и теперь ей стоит отдавать предпочтение не балахонам, а приталенным нарядам.

Девушке настолько понравилось в Турции, что она даже задумалась о приобретении туи недвижимости.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Белорусский ЦИК из заботы об экологии сдал все бюллетени и протоколы на вторпереработку

28.06 / Вражда продолжается: Райан Рейнольдс испортил онлайн-вечеринку Хью Джекмана

07.08 / Роза Сябитова призналась, почему в реальной жизни не общается с Ларисой Гузеевой

09.07 / Оксана Федорова раскрыла секрет семейного счастья

20.07 / Врач Анфиса Лепехова рассказала о связи между ранним облысением и гормональными нарушениями

25.06 / Синоптики рассказали о погоде в России в конце июня

18.08 / Мнение: Новый лидер нации

12.07 / Елизавета Боярская решила нестандартно отметить 10-ю годовщину свадьбы с мужем

12.08 / Вероника Цепкало: Лукашенко запачкан кровью белорусского народа

12.08 / “Либо я бревно, либо – нет”: Агата Муцениеце удивилась итогам “сексуального” тестирования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска