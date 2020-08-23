Саша Артёмова показала стройную фигуру в купальнике

23.08.2020, 13:53, Разное

На странице Саши Артёмовой в Instagram появилась новая фотография, сделанная во время отдыха в Турции. Экс-участница «Дома-2» показала на ней стройную фигуру в купальнике.

Около недели назад Саша Артёмова вместе с годовалой дочерью Александрой отправилась проводить отпуск в Алании – курортном городе центральной части средиземноморского побережья Турции. При этом муж экс-участницы «Дома-2» Евгений Кузин не смог присоединиться к семье из-за загруженного графика на работе.

Артёмова активно делится с подписчиками кадрами и впечатлениями от отдыха. Так, накануне на её странице в Instagram появился новый пост. В нём девушка пояснила о плюсах отпуска в Алании, к которым она отнесла необычную природу, чистую экологию, сравнительно недорогое проживание и дружелюбных людей. Бывшая участница «Дома-2» дополнила свой пост снимком, где она стоит в купальнике со змеиным принтом и мокрой белой рубашке, завязанной на животе, под уличным душем. Многие интернет-пользователи отметили, что Артёмова заметно похудела, и теперь ей стоит отдавать предпочтение не балахонам, а приталенным нарядам.

Девушке настолько понравилось в Турции, что она даже задумалась о приобретении туи недвижимости.