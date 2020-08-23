Учёные назвали параметры, по которым можно определить потенциального алкоголика

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23.08.2020, 13:53, Разное

Учёные провели исследование, которое показало, что за последние 20 лет люди стали больше пить. Они также назвали параметры, по которым можно определить потенциального алкоголика.
Научные работники проанализировали данные о добровольцах из 149 стран. Оказалось, что в период с 1990 по 2017 год количество людей, регулярно употребляющих алкоголь выросло на 2%. Пристрастие к спиртным напиткам зачастую связывают с индивидуальной предрасположенностью. Результаты исследований американских учёных показали, что более подверженными к алкогольной зависимости являются люди со второй группой крови. Так, практически у половины пациентов наркологических клиник специалисты зафиксировали именно её.

Ещё одним параметром оказался высокий интеллект. Учёным из Университета Глазго и Эдинбургского университета удалось установить, что люди, которые в детстве обладали незаурядными умственными способностями, во взрослом возрасте чаще злоупотребляют спиртными напитками.

Кроме того, сильнее остальных алкогольной зависимости подвержены личности, обладающие спокойным характером. Специалисты из Института цитологии и генетики СО РАН провели ряд экспериментов на лабораторных грызунах. Крысам предоставили возможность выбрать напиток. Склонные к тревожности и агрессии животные отдавали предпочтение некрепкому алкоголю, а более спокойные особи останавливали свой выбор на 5-10% растворе этанола.



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